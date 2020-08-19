В Беларуси продолжаются забастовки: на МТЗ людей разогнал ОМОН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) в среду утром собрались сотрудники с флагами и плакатами, из-под здания их разогнал ОМОН, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
Так, накануне Telegram-каналами распространялось сообщение с просьбой ко всем неравнодушным к 6:30 прийти к проходной МТЗ и поддержать работников предприятия, а около полудня - некоторые другие предприятия.
Отмечается, что сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуски. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод, пишет портал.
К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако, по данным портала, присутствующих разогнал ОМОН, который сюда приехал.
Позже люди вновь собрались возле завода, но силовики, к которым до этого момента прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться, отмечает издание.
Кроме того, как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", на забастовку сегодня вышли сотрудники "Беларуськалия". На видеотрансляции журналистов видно больше сотни забастовщиков.
Как сообщал УНН, трудовые коллективы "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси.
Забастоўка "Беларуськалию". УЖЫВУЮ https://t.co/6V5XSWFofs- Радыё Свабода (@svaboda) August 19, 2020