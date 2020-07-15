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У Білорусі тривають стихійні протести через відмову реєструвати незалежних кандидатів у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У Білорусі після рішення Центральної виборчої комісії про допуск до участі у виборах президента окремих кандидатів сотні людей вийшли на вулиці на знак протесту. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

За повідомленням видання, міліція почала масового затримувати людей. Правозахисний центр “Весна” повідомляє, що в Мінську затримали понад 40 людей (у тому числі журналістів), в Гомелі — 10 людей, з них двоє журналістів. У Бресті затримали сімох, по двоє людей — в Бобруйську та Солігорську, також, за повідомленнями, є затримання в місті Пружани.

В соцмережах, кореспондентів “Єврорадіо” міліція затримала просто під час прямої трансляції. Також у прямому ефірі затримали двох кореспондентів білоруської служби “Радіо Свобода” та кількох журналістів телеканалу “Белсат”.

За свідченнями журналістів, один зі співробітників ОМОНу побив одного з затриманих, який чинив опір під час затримання.

Міліція в Мінську почала перекривати доступ до площі Незалежності в центрі міста. До місця подій привезли кілька автозаків, пресслужба білоруського Міністерства внутрішніх справ поширила заяву про неприпустимість масових заворушень та несанкціонованих акцій.

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Центрвиборчком Білорусі 14 липня зареєстрував кандидатів на президентську посаду. Ними стали чинний президент Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Головного опонента Лукашенка, ексголову правління “Білгазпромбанку” Віктора Бабарика, ЦВК реєструвати відмовилася. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі.

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Інший потенційний опонент чинного президента — засновник Парку високих технологій та колишній помічник Лукашенка з питань науки Валерій Цепкало — не зміг зареєструватися, тому що після перевірки ЦВК зарахувала йому лише 75 тисяч підписів. Це менше за половину від усієї кількості зібраних претендентом в кандидати.

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