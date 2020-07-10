Лукашенко заявив, що "незалежність і суверенітет не можуть бути предметом торгівлі"

За словами Лукашенка, немає тієї ціни, за яку він може продати свою країну, до того ж “гроші як прийшли, так і підуть”. “Суверенітет і незалежність не продаються, — сказав Лукашенко, слова якого наводить агентство БелТА. — Вчора — позавчора в огляді я прочитав, та й наш друг Венедіктов каже: це питання ціни, запропонуйте Лукашенко хорошу ціну. Слухайте, немає тієї ціни, яку вони можуть мені заплатити, щоб я пішов на їх (Росії) умови (по об’єднанню)”.

Лукашенко підкреслив, що “в труні кишень немає, скільки б мільярдів не було, на тому світі тобі ніякі мільярди не потрібні будуть”. “Це мої принципи, переконання, ідеологія. Мені нічого платити не треба”, — підкреслив білоруський лідер.

Раніше головний редактор радіо “Ехо Москви”, говорячи про білорусько-російські інтеграційні переговори і можливості об’єднання країн, висловив думку, що “це питання торгівлі”.

Як писав УНН раніше, російський посол в Мінську заявив, що Білорусь і РФ можуть повернутися до обговорення інтеграції вже в цьому році.