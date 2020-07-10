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Лукашенко заявил, что "независимость и суверенитет не могут быть предметом торговли"

Лукашенко заявил, что "независимость и суверенитет не могут быть предметом торговли"

Киев  •  УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что независимость страны не продается ни за какие деньги. Такое мнение он выразил, выступая в четверг на встрече с представителями ведущих беларусских СМИ, комментируя недавние высказывания главного редактора радиостанции “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова по вопросу возможности объединения с РФ, сообщает УНН со ссылкой на местное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, нет той цены, за которую он может продать свою страну, к тому же “деньги как пришли, так и уйдут”. “Суверенитет и независимость не продаются, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Вчера — позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их (России) условия (по объединению)”.

Лукашенко подчеркнул, что “в гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут”. “Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо”, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее главред радио “Эхо Москвы”, говоря о беларусско-российских интеграционных переговорах и возможности объединения стран, высказал мнение, что “это вопрос торговли”.

Как писал УНН ранее, российский посол в Минске заявил, что Беларусь и РФ могут вернуться к обсуждению интеграции уже в этом году.

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