Російський посол у Мінську заявив, що Білорусь і РФ можуть повернутися до обговорення інтеграції вже цього року

“Засідання союзного Радміну пройде, безумовно, в цьому році. Порядок, який попередньо обговорювали на засіданні Групи високого рівня, передбачається насиченим. Важливо, щоб в рамках цього порядку по можливості був врахований запит і однієї, і іншої сторін на готовність відновлення інтеграційної роботи, повернення до дорожніх карт, програми дій щодо реалізації союзного договору”, — зазначив посол РФ.

“Ми чули від посла Семашко (Володимир Семашко — посол Білорусі в РФ) про те, що білоруська сторона готова до відновлення тієї щільної змістовної роботи, підсумком якої було узгодження 27 дорожніх карт, парафування програми дій союзного будівництва”, — сказав Мезенцев.

При цьому він вважає, що “важливо не тільки, скільки карт погоджено”. “Важливо, що ми напрацювали унікальний досвід взаємодії урядів, міністерств, відомств, експертів через суперечки, через часом нерозуміння. Але на фундаменті прагнення домогтися врахування інтересів партнерів на благо зростання потенціалу Союзної держави і підтвердження значущості союзного будівництва”, — заявив глава російської дипмісії.

Мезенцев підкреслив: “Економічна інтеграція не загрожує ні питанню незалежності Білорусі і Росії, ні питанню суверенітету двох наших країн”. “Сьогодні мова йде про нове позиціювання, підвищенні конкурентоспроможності, підтримки просування експорту товарів на ринки третіх країн”, — зазначив посол РФ в Білорусі.

Створена за ініціативою президентів Білорусі і РФ міжурядова робоча група щодо інтеграції до кінця минулого року підготувала 31 інтеграційну дорожню карту. В результаті їх узгодження сторони поки не прийшли до компромісу по картах, пов’язаних з питаннями нафти, газу і податкової політики.

Раніше, в лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Трохи пізніше він додав, що Білорусь готова до реальної інтеграції, але без примусу.