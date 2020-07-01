Российский посол в Минске заявил, что Беларусь и РФ могут вернуться к обсуждению интеграции уже в этом году

КИЕВ. 1 июля. УНН. Возобновление работы по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства возможно в этом году, этот вопрос может быть вынесен на очередное заседание Совета министров Союзного государства. Об этом заявил в среду посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос российского федерального агентства ТАСС, пишет УНН.