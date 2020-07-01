Российский посол в Минске заявил, что Беларусь и РФ могут вернуться к обсуждению интеграции уже в этом году

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Возобновление работы по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства возможно в этом году, этот вопрос может быть вынесен на очередное заседание Совета министров Союзного государства. Об этом заявил в среду посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос российского федерального агентства ТАСС, пишет УНН.

“Заседание союзного Совмина пройдет, безусловно, в этом году. Повестка, которую предварительно обсуждали на заседании Группы высокого уровня, предполагается насыщенной. Важно, чтобы в рамках этой повестки по возможности был учтен запрос и одной, и другой сторон на готовность возобновления интеграционной работы, возвращению к дорожным картам, программе действий по реализации союзного договора”, — отметил посол РФ.

“Мы слышали от посла Семашко (Владимир Семашко — посол Беларуси в РФ) о том, что беларусская сторона готова к возобновлению той плотной содержательной работы, итогом которой было согласование 27 дорожных карт, парафирование программы действий союзного строительства”, — сказал Мезенцев.

При этом он считает, что “важно не только, сколько карт согласовано”. “Важно, что мы наработали уникальный опыт взаимодействия правительств, министерств, ведомств, экспертов через споры, через порой непонимание. Но на фундаменте стремления добиться учета интересов партнеров во благо роста потенциала Союзного государства и подтверждение значимости союзного строительства”, — заявил глава российской дипмиссии.

Мезенцев подчеркнул: “Экономическая интеграция не угрожает ни вопросам независимости Белоруссии и России, ни вопросам суверенитета двух наших стран”. “Сегодня речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке продвижения экспорта товаров на рынки третьих стран”, — отметил посол РФ в Беларуси.

Созданная по инициативе президентов Беларуси и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу минувшего года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. В результате их согласования стороны пока не пришли к компромиссу по картам, связанным с вопросами нефти, газа и налоговой политики.

Ранее, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Немногим позже он добавил, что Беларусь готова к реальной интеграции, но без принуждения.

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