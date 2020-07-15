В Беларуси продолжаются стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100472 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109100 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113963 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145159 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114637 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138061 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103480 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

4 марта, 21:31 • 33045 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 38247 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 61793 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 41499 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 52000 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 110654 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 145159 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 138061 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 389947 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 340450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 75985 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106729 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134975 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 212071 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238678 просмотра
Актуальное
В Беларуси продолжаются стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты

В Беларуси продолжаются стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

 • 16981 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Беларуси после решения Центральной избирательной комиссии о допуске к участию в выборах президента отдельных кандидатов сотни людей вышли на улицы в знак протеста. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

По сообщению издания, милиция начала массово задерживать людей. Правозащитный центр “Весна” сообщает, что в Минске задержали более 40 человек (в том числе журналистов), в Гомеле — 10 человек, из них двое журналистов. В Бресте задержали семерых, по два человека — в Бобруйске и Солигорске, также, по сообщениям, является задержание в городе Пружаны.

В соцсетях, корреспондентов “Еврорадио” милиция задержала прямо во время прямой трансляции. Также в прямом эфире задержали двух корреспондентов белорусской службы “Радио Свобода” и нескольких журналистов телеканала “Белсат”.

По свидетельствам журналистов, один из сотрудников ОМОНа избил одного из задержанных, который оказывал сопротивление при задержании.

Милиция в Минске начала перекрывать доступ к площади Независимости в центре города. К месту событий привезли несколько автозаков, пресс-служба белорусского Министерства внутренних дел распространила заявление о недопустимости массовых беспорядков и несанкционированных акций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заявил, что “независимость и суверенитет не могут быть предметом торговли”

Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост. Ими стали действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачень, Андрей Дмитриев, Анна Конопацька.

Главного оппонента Лукашенко, экс-главу правления “Белгазпромбанка” Виктора Бабарыка, ЦИК регистрировать отказалась. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам

Другой потенциальный оппонент действующего президента — основатель Парка высоких технологий и бывший помощник Лукашенко по вопросам науки Валерий Цепкало — не смог зарегистрироваться, так как после проверки ЦИК причислила ему только 75 тыс. подписей. Это менее половины от всего количества собранных претендентом в кандидаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы