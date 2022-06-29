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У білорусі перевіряють можливості проведення мобілізації в окремих регіонах – Генштаб

У білорусі перевіряють можливості проведення мобілізації в окремих регіонах – Генштаб

Київ • УНН

 • 76396 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Військові комісаріати республіки білорусь перевіряють можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів", - йдеться в повідомленні.

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Деталі

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

• На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

• На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

• На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

• На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

• На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

• На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

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