В беларуси проверяют возможности проведения мобилизации в отдельных регионах – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Военные комиссариаты республики беларусь проверяют возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами республики беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - говорится в сообщении.
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Детали
Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
• На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроиды.
• На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.
• На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.
• На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.
• На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.
• В Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.
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