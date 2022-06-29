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В беларуси проверяют возможности проведения мобилизации в отдельных регионах – Генштаб

В беларуси проверяют возможности проведения мобилизации в отдельных регионах – Генштаб

Киев • УНН

 • 76396 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Военные комиссариаты республики беларусь проверяют возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами республики беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - говорится в сообщении.

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Детали

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

• На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроиды.

• На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

• На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

• На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

• На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

• В Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

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