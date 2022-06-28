Можливість нападу білоруських військ на Україну останнім часом зросла - мер Житомира

Цитата

“Якщо кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність нападу з боку білорусі невисока, то зараз ситуація дуже сильно змінюється”, — повідомив мер міста.

Також, за його словами, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки існує загроза завдання ракетних ударів.

Доповнення

У Києві не виключають варіанту можливого вторгнення зі сторони білорусі. Наразі робляться укріплення.

Президент Володимир Зеленський звернувся до білоруського народу закликавши не брати участь у війні проти України. Він вважає, що у білорусів вистачить сил не дати нікому вирішувати за них, що на них чекає далі: “Я знаю, що народ білорусі підтримує Україну, вони підтримують нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас — усіх білорусів — російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами”.

В українській розвідці нагадали, що 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.