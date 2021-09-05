У білому піджаку і з трьома військовими оркестрами: соліст Rammstein після попередження від російських силовиків виступив на Красній площі

Деталі

Ліндеманн виконав російською мовою пісню Марка Бернеса "Улюблене місто". Йому акомпанували відразу три оркестри - Військовий оркестр 154-го окремого комендантського Преображенського полку, Показовий оркестр МНС Росії і Оркестр окремої дивізії оперативного призначення військ національної гвардії.

Додамо

Ліндеманн виступив на Червоній площі, незважаючи на недавній інцидент в Твері, коли йому довелося скасувати концерт в цьому місті. Це сталося після того, як до нього в готельний номер прийшли поліцейські і попередили про необхідність дотримуватися коронавірусних обмежень, а по відношенню до його продюсера завели адміністративну справу за порушення міграційного режиму.