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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 192930 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140178 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132178 просмотра

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В белом пиджаке и с тремя военными оркестрами: солист Rammstein после предупреждения от российских силовиков выступил на Красной площади

Киев  •  УНН

 • 57820 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 сентября выступил на Красной площади. Он стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Линдеманн выполнил на русском языке песню Марка Бернеса "Любимый город". Ему аккомпанировали сразу три оркестра - военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Добавим

Линдеманн выступил на Красной площади, несмотря на недавний инцидент в Твери, когда ему пришлось отменить концерт в этом городе. Это произошло после того, как к нему в гостиничный номер пришли полицейские и предупредили о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения, а по отношению к его продюсеру завели административное дело за нарушение миграционного режима.

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