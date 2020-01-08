У "Аерофлоті" висловили співчуття у зв'язку з катастрофою українського Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Основна російська авіакомпанія “Аерофлот” висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського авіалайнера “МАУ”, який слідував рейсом Тегеран-Київ, передає УНН з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.
“Аерофлот співчуває колективу авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“ в зв’язку з катастрофою її літака, яка призвела до людських жертв, і висловлює глибоке співчуття і моральну підтримку сім’ям і родичам загиблих”, — вказано у повідомленні.
Варто також додати, що авіакомпанія “Аерофлот” розробила нові альтернативні маршрути для своїх рейсів після виходу рекомендацій Росавіації не використовувати повітряний простір над Іраном і Іраком, а також над Перською і Оманською затоками. Про це журналістам повідомили в пресслужбі авіакомпанії.
Як писав УНН, у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).