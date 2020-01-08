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5 марта, 15:49 • 134099 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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В "Аэрофлоте" выразили соболезнования в связи с катастрофой украинского Boeing

В "Аэрофлоте" выразили соболезнования в связи с катастрофой украинского Boeing

Киев  •  УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Основная российская авиакомпания “Аэрофлот” выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского авиалайнера “МАУ”, который следовал рейсом Тегеран-Киев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

“Аэрофлот соболезнует коллективу авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ в связи с катастрофой ее самолета, повлекшей человеческие жертвы, и выражает глубокое сочувствие и моральную поддержку семьям и родственникам погибших”, — указано в сообщении.

Стоит также добавить, что авиакомпания “Аэрофлот” разработала новые альтернативные маршруты для своих рейсов после выхода рекомендаций Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманского залива. Об этом журналистам сообщили в пресс служба авиакомпании.

Как писал УНН, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

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