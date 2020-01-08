В "Аэрофлоте" выразили соболезнования в связи с катастрофой украинского Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Основная российская авиакомпания “Аэрофлот” выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского авиалайнера “МАУ”, который следовал рейсом Тегеран-Киев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
“Аэрофлот соболезнует коллективу авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ в связи с катастрофой ее самолета, повлекшей человеческие жертвы, и выражает глубокое сочувствие и моральную поддержку семьям и родственникам погибших”, — указано в сообщении.
Стоит также добавить, что авиакомпания “Аэрофлот” разработала новые альтернативные маршруты для своих рейсов после выхода рекомендаций Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманского залива. Об этом журналистам сообщили в пресс служба авиакомпании.
Как писал УНН, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).