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У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів

У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів

Київ • УНН

 • 108159 перегляди

Минулого року у Фінляндії було зареєстровано близько 29 500 одиниць електромобілів, що стало абсолютним рекордом.

Уперше в історії торік у Фінляндії було зареєстровано більше повністю електричних автомобілів, ніж гібридів із підзарядкою. Про УНН пише з посиланням на портал Yle, яке цитує Агентство транспорту і зв'язку Traficom.

Деталі

Згідно Traficom, у Фінляндії було зареєстровано рекордну кількість електромобілів - загалом близько 29 500 одиниць.

Минулого року серед нових зареєстрованих легкових автомобілів більше половини були саме тих, які підзаряджаються від електромережі.

Середня ціна електромобіля склала близько 50 тисяч євро.

Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою "Redwood" у 2025 році24.01.24, 13:04 • 39400 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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