У 2023 році у Фінляндії зареєстрували рекордну кількість нових електромобілів
Київ • УНН
Минулого року у Фінляндії було зареєстровано близько 29 500 одиниць електромобілів, що стало абсолютним рекордом.
Уперше в історії торік у Фінляндії було зареєстровано більше повністю електричних автомобілів, ніж гібридів із підзарядкою. Про УНН пише з посиланням на портал Yle, яке цитує Агентство транспорту і зв'язку Traficom.
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Згідно Traficom, у Фінляндії було зареєстровано рекордну кількість електромобілів - загалом близько 29 500 одиниць.
Минулого року серед нових зареєстрованих легкових автомобілів більше половини були саме тих, які підзаряджаються від електромережі.
Середня ціна електромобіля склала близько 50 тисяч євро.
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