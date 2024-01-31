В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году
В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано около 29 500 единиц электромобилей, что стало абсолютным рекордом.
Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру
Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.
Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах
Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.
Количество уволенных госслужащих в прошлом году превысило количество назначенных - НАГС
В 2023 году 40 193 государственных служащих были уволены, тогда как было назначено только 36 187.
Итальянские фермеры, протестующие против аграрной политики ЕС, требуют встречи с премьером Мелони
Итальянские фермеры вышли на демонстрацию с тракторами под Миланом в знак протеста против аграрной политики ЕС и влияния инфляции и налогов на цены на продукты питания, требуя установления реальных цен, отражающих истинную стоимость продуктов, а также встречи с правительством премьер-министра Малони.
Телескоп Джеймса Уэбба сделал необычные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил беспрецедентно подробные изображения 19 близлежащих спиральных галактик.
Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали, каким ярким бывает лето в Антарктике, когда тают снега.
В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.
Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека
Три человека в Харькове получили легкие синяки и стресс от попадания российского снаряда в жилой дом.
Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times
Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.