В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году

Впервые в истории в прошлом году в Финляндии было зарегистрировано больше полностью электрических автомобилей, чем гибридов с подзарядкой. Об УНН пишет со ссылкой на портал Yle, которое цитирует Агентство транспорта и связи Traficom.

Детали

Согласно Traficom, в Финляндии было зарегистрировано рекордное количество электромобилей - всего около 29 500 единиц.

В прошлом году среди новых зарегистрированных легковых автомобилей более половины были именно тех, которые подзаряжаются от электросети.

Средняя цена электромобиля составила около 50 тысяч евро.

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