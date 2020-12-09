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У 2021 році ми можемо мати власну українську вакцину від COVID-19 – академік НАН

У 2021 році ми можемо мати власну українську вакцину від COVID-19 – академік НАН

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні вже є кандидат у вакцини від COVID-19. Але державі потрібно продовжити підтримку цієї розробки, щоб отримати у 2021 році власну вакцину. Це першочергове питання державної біобезпеки. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів академік Національної академії наук України Володимир Семиноженко, передає УНН.

"У нас є кандидат на вакцину. Це вже відома інформація. І не треба її так критикувати поверхнево, як це роблять іноді політики та деякі журналісти. Але України повинна займатися своїми вакцинами. Дивіться, Узбекистан виділив на сьогодні більше 50 мільйонів доларів, купив лабораторії за 8 мільйонів доларів за вимогами, щоб працювати з вірусом. Україна нічого цього не робить", - зазначив він.

Науковець підтвердив, що у випадку подальшої роботи над українським кандидатом у вакцини в 2021 році населення України може отримати власну вакцину.

"Кожна країна, яка турбується за свою власну біобезпеку, повинна мати і не тільки вакцину на коронавірус, а й виробляти вакцини на всі види вірусних захворювань. І раніше Україна мала такі можливості", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов високо оцінив розробку українського кандидата у вакцини від COVID-19. У таких розробках українських вчених він вбачає в цілому відродження державного інституту вакцин і посилення біобезпеки України.

"Ми вважаємо, що така подія, як проходження доклінічної фази і поява кандидата на вакцину, абсолютно оригінального, (він відрізняється від всієї решти вакцин, які зараз проходять випробування) – я вважаю, що це подія в Україні", - зазначив Степанов.

Раніше УНН писав, що доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.

Українські Національні Новини

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