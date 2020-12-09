В 2021 году мы можем иметь собственную украинскую вакцину от COVID-19 - академик НАН

"У нас есть кандидат на вакцину. Это уже известная информация. И не надо ее так критиковать поверхностно, как это делают иногда политики и некоторые журналисты. Но Украина должна заниматься своими вакцинами. Смотрите, Узбекистан выделил на сегодня более 50 миллионов долларов, купил лаборатории за 8 миллионов долларов по требованиям, чтобы работать с вирусом. Украина ничего этого не делает", - отметил он.

Ученый подтвердил, что в случае дальнейшей работы над украинским кандидатом в вакцины в 2021 году население Украины может получить собственную вакцину.

"Каждая страна, которая беспокоится о свлей собственнуой биобезопасности, должна иметь и не только вакцину на коронавирус, но и производить вакцины на все виды вирусных заболеваний. И раньше Украина имела такие возможности", - подчеркнул он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов высоко оценил разработку украинского кандидата в вакцины от COVID-19. В таких разработках украинских ученых он видит в целом возрождение государственного института вакцин и усиление биобезопасности Украины.

"Мы считаем, что такое событие, как прохождение доклинической фазы и появление кандидата на вакцину, абсолютно оригинального, (он отличается от всех остальных вакцин, которые сейчас проходят испытания) - я считаю, что это событие в Украине", - отметил Степанов.

Ранее УНН писал, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы.