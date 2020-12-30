У 2020 році збірна України з футболу грала солідно і впевнено - Грозний

"Вважаю, що у відбірковому циклі до ЄВРО збірна виступила бездоганно. Команда здобула красиві перемоги над Португалією, Сербією. Підопічні Андрія Шевченка діяли солідно і впевнено, не давши своїм суперникам шансів. ЄВРО перенесли на майбутній рік, але я вважаю, що синьо-жовті потрапили у прийнятну групу і цілком можуть навіть зайняти у ній перше місце. Українцям по зубам збірні Голландії, Австрії. Збірна України за минулий рік істотно додала, у команди є набір тактик, хлопці у своїх клубах зіграли багато ТОП-матчів: проти Барселони, Реала, Ювентуса і інших грандів.

Здорово, що і наші легіонери, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, на хорошому рахунку у Манчестер Сіті і Вест Гемі. Незважаючи на те, що вони у своїх командах, може, і грають не так часто, зате отримують хороші університети від ТОП-тренерів. Хороший сезон у Бельгії також провів і Роман Яремчук, ним цікавляться хороші європейські клуби. До "свого" тренера в Аталанту потрапив Руслан Маліновський, який незабаром, думаю, буде грати в "Серії А" ще більше.

Також відзначив би, що у Андрія Шевченка в іграх Ліги націй була можливість перевірити у справі молодь, дати їм шанс відчути, що таке великий футбол. І він цією можливістю скористався, адже раніше мало хто чув про таких хлопців, як Забарний або Сирота", - сказав він.

При цьому, Грозний зазначив, що технічну поразку України у матчі зі Швейцарією, вважає несправедливою.

"Тут двох думок бути не може і, звичайно ж, результат матчу повинен визначатися тільки на футбольному полі. Здоровий глузд повинен перемогти, а УЄФА слід знайти дату для того, щоб матч "Швейцарія - Україна" був зіграний", - підкреслив функціонер.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі, що не відбувся зі Швейцарією.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, асоціація "буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця".

Українську позицію в CAS захищає команда юристів, яка перемогла у "справі Мораеса".