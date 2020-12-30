В 2020 году сборная Украины по футболу играла солидно и уверенно - Грозный

"Считаю, что в отборочном цикле к ЕВРО сборная выступила безупречно. Команда получила красивые победы над Португалией, Сербией. Подопечные Андрея Шевченко действовали солидно и уверенно, не дав своим соперникам шансов. ЕВРО перенесли на будущий год, но я считаю, что сине-желтые попали в приемлемую группу и вполне могут даже занять в ней первое место. Украинцам по зубам сборные Голландии, Австрии. Сборная Украины за прошлый год существенно прибавила, у команды есть набор тактик, ребята в своих клубах сыграли много ТОП-матчей: против Барселоны, Реала, Ювентуса и других грандов.

Здорово, что и наши легионеры, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, на хорошем счету в Манчестер Сити и Вест Хэме. Несмотря на то, что они в своих командах, может, и играют не так часто, зато получают хорошие университеты от ТОП-тренеров. Хороший сезон в Бельгии также провел и Роман Яремчук, им интересуются хорошие европейские клубы. К "своему" тренеру в Аталанту попал Руслан Малиновский, который вскоре, думаю, будет играть в "Серии А" еще больше.

Также отметил бы, что у Андрея Шевченко в играх Лиги наций была возможность проверить в деле молодежь, дать им шанс почувствовать, что такое большой футбол. И он этой возможностью воспользовался, ведь раньше мало кто слышал о таких ребятах, как Забарный или Сирота", - сказал он.

При этом, Грозный отметил, что техническое поражение Украины в матче со Швейцарией, считает несправедливым.

"Здесь двух мнений быть не может и, конечно же, результат матча должен определяться только на футбольном поле. Здравый смысл должен победить, а УЕФА следует найти дату для того, чтобы матч "Швейцария - Украина" был сыгран", - подчеркнул функционер.

Напомним, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче, который состоялся со Швейцарией.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, ассоциация "будет отстаивать интересы нашей сборной до конца".

Украинскую позицию в CAS защищает команда юристов, которая победила в "деле Мораеса".