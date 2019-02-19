У 2018 році було виявлено майже 34 тис. порушень закону про працю

“ Впродовж минулого року перевірено 13 971 суб’єкт господарювання і було виявлено 33 900 порушень законодавства про працю”, - повідомив Чернега.



Найбільше порушень стосувалось оплати праці.



Він також зазначив, що за 2018 рік усунули 30 915 порушень цього закону, які було виявлено на підприємствах. Для такої перевірки проводились понад 21 тисячу превентивних заходів, та понад 20 тисяч контрольних заходів.



Раніше УНН повідомляв, в Україні понад 25 тисяч людей працюють не офіційно.