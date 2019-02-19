В 2018 году было выявлено почти 34 тыс. нарушений закона о труде

"На протяжении прошлого года проверено 13 971 субъект хозяйствования и было обнаружено 33900 нарушений законодательства о труде", - сообщил Чернега.



Больше всего нарушений касалось оплаты труда.



Он также отметил, что за 2018 год устранили 30915 нарушений этого закона, которые были обнаружены на предприятиях. Для такой проверки проводились более 21000 превентивных мер, и более 20 000 контрольных мероприятий.



Ранее сообщал УНН, в Украине более 25 000 человек работают не официально.