У 2014 році Генштаб був нашпигований агентами ФСБ - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У 2014 році Генеральний штаб Збройних сил України був нашпигований агентами ФСБ, а чиновникам НАТО був заборонений вхід до Міноборони. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами у Києві, передає УНН.
"По-перше, глибинно реформувався безпековий сектор держави. Можу вам розкрити таємницю: коли я був обраний Президентом, законом офіцеру чи чиновнику НАТО було заборонено вхід до Міністерства оборони чи Генерального штабу. На 4-й день я запросив делегацію, направив її до Генерального штабу, а Генштаб каже: пане Президенте, ми не можемо їх пустити, законом заборонено", - сказав Президент, відповідаючи на запитання щодо прискорення інтеграції та поглиблення співпраці з НАТО.
За його словами, однією з перших законодавчих ініціатив було скасування абсолютно радянських заборон.
"Це при тому, коли Генштаб, і Міноборони, і спецслужба була нашпигована КДБ-шними агентами ФСБ", - пояснив Порошенко.
Він зазначив, що з тих пір у військових структурах було проведено дуже потужну операцію очищення – фронтом.
"Приємно, що на сьогодні абсолютна більшість військовослужбовців і Міноборони і Генштабу – бойові офіцери, які пройшли випробування", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що набуття членства в Європейському Союзі у України займе роки, а не десятиріччя.
Напередодні Верховна Рада підтримала курс на ЄС і НАТО.