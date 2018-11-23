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У 2014 році Генштаб був нашпигований агентами ФСБ - Президент

У 2014 році Генштаб був нашпигований агентами ФСБ - Президент

Київ • УНН

 • 14515 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У 2014 році Генеральний штаб Збройних сил України був нашпигований агентами ФСБ, а чиновникам НАТО був заборонений вхід до Міноборони. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами у Києві, передає УНН.

"По-перше, глибинно реформувався безпековий сектор держави. Можу вам розкрити таємницю: коли я був обраний Президентом, законом офіцеру чи чиновнику НАТО було заборонено вхід до Міністерства оборони чи Генерального штабу. На 4-й день я запросив делегацію, направив її до Генерального штабу, а Генштаб каже: пане Президенте, ми не можемо їх пустити, законом заборонено", - сказав Президент, відповідаючи на запитання щодо прискорення інтеграції та поглиблення співпраці з НАТО.

За його словами, однією з перших законодавчих ініціатив було скасування абсолютно радянських заборон.

"Це при тому, коли Генштаб, і Міноборони, і спецслужба була нашпигована КДБ-шними агентами ФСБ", - пояснив Порошенко.

Він зазначив, що з тих пір у військових структурах було проведено дуже потужну операцію очищення – фронтом.

"Приємно, що на сьогодні абсолютна більшість військовослужбовців і Міноборони і Генштабу – бойові офіцери, які пройшли випробування", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що набуття членства в Європейському Союзі  у України займе роки, а не десятиріччя. 

Напередодні Верховна Рада підтримала курс на ЄС і НАТО.

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