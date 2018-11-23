У 2014 році Генштаб був нашпигований агентами ФСБ - Президент

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У 2014 році Генеральний штаб Збройних сил України був нашпигований агентами ФСБ, а чиновникам НАТО був заборонений вхід до Міноборони. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами у Києві, передає УНН.