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В 2014 году Генштаб был нашпигован агентами ФСБ - Президент

В 2014 году Генштаб был нашпигован агентами ФСБ - Президент

Киев  •  УНН

 • 14512 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В 2014 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины был нашпигован агентами ФСБ, а чиновникам НАТО был запрещен вход в Минобороны. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, передает УНН.

"Во-первых, глубоко реформировался сектор безопасности государства. Могу вам раскрыть тайну: когда я был избран Президентом, законом офицеру или чиновнику НАТО был запрещен вход в Министерство обороны или Генеральный штаб. На 4-й день я пригласил делегацию, направил ее в Генеральный штаб, а Генштаб говорит: господин Президент, мы не можем их пустить, законом запрещено ", - сказал Президент, отвечая на вопрос об ускорении интеграции и углубления сотрудничества с НАТО.

По его словам, одной из первых законодательных инициатив была отмена абсолютно советских запретов.

"Это при том, когда Генштаб, и Минобороны, и спецслужба была нашпигованы КГБ-шным агентами ФСБ", - пояснил Порошенко.

Он отметил, что с тех пор в военных структурах было проведено очень мощную операцию очистки - фронтом.

"Приятно, что сегодня абсолютное большинство военнослужащих и Минобороны и Генштаба - боевые офицеры, прошедшие испытания", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обретение членства в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия.

Накануне Верховная Рада поддержала курс на ЕС и НАТО.

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