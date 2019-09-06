Тюремники пояснили, чому Зайцеву етапували до виправного центру

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Державній кримінально-виконавчій службі України існує лише один сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності. Про це повідомили у пресслужбі адміністрації ДКВС, коментуючи інформацію, поширену у ЗМІ, щодо направлення засудженої за смертельну ДТП у Харкові Олени Зайцевої до установи виконання покарань з привілейованими умовами тримання, передає УНН.

Повідомляється, що водійка Lexus засуджена за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі – злочин, передбачений статтею, вважається вчиненим з необережності.

Як пояснили у ДКВС, порядок визначення виду установи виконання покарань засудженим до позбавлення волі особам регламентовано відповідним Положенням.

"Згідно з пунктом 1 Положення до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання направляються засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності", - вказали у відомстві.

Зазначається, що у ДКВС існує лише один сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, – при державній установі "Покровський виправний центр (№ 79)". Тож, відповідно до вимог цього Положення, Зайцева направлена для подальшого відбування покарання до цього сектору.

Порядок та умови відбування покарання у вказаному секторі, як зазначається, організовано відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства.

"Щодо умов тримання засудженої Зайцевої О.О. повідомляємо, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є створення належних умов тримання засуджених в установах виконання покарань різних рівнів безпеки з тенденцією приведення їх у відповідність до вимог європейських норм і стандартів.

Так, з метою забезпечення дотримання прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі, а також попередження подання скарг засудженими до Європейського суду з прав людини, адміністраціями установ виконання покарань вживається комплекс заходів щодо створення належних умов для відбування кримінальних покарань", - пояснили у ДКВС.

Нагадаємо, засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру № 79 в Дніпропетровській області.

Вже наступного дня, 4 вересня, адвокат потерпілих у справі Лариса Матвєєва вказала, що, за її даними, Олена Зайцева відбуватиме покарання в полегшених умовах на Дніпропетровщині. За словами захисниці потерпілих, позбавлення волі на 10 років передбачає етапування в колонію з ізоляцією. Натомість Покровський виправний центр № 79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства. Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.

Апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова і залишив вирок засудженим у силі.

Додамо, що Дронова етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.

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