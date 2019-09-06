Тюремщики объяснили, почему Зайцеву этапировали в исправительный центр

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ГУИС, комментируя информацию, распространенную в СМИ, о направлении осужденной за смертельное ДТП в Харькове Елены Зайцевой в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания, передает УНН.

Сообщается, что водитель Lexus осуждена по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины до 10 лет лишения свободы - преступление, предусмотренное статьей, считается совершенным по неосторожности.

Как пояснили в ГУИС, порядок определения вида учреждения исполнения наказаний осужденным к лишению свободы лицам регламентировано соответствующим Положением.

"Согласно пункту 1 Положения в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - указали в ведомстве.

Отмечается, что в ГУИС существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, - при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)". Поэтому, в соответствии с требованиями настоящего Положения, Зайцева направлена для дальнейшего отбывания наказания в этот сектор.

Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе, как отмечается, организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

"Об условиях содержания осужденной Зайцевой О.А. сообщаем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов.

Так, в целях обеспечения соблюдения прав человека и гражданина в местах лишения свободы, а также предупреждения подачи жалоб осужденными в Европейский суд по правам человека, администрациями учреждений исполнения наказаний проводится комплекс мероприятий по созданию условий для отбывания уголовных наказаний", - пояснили в ГУИС.

Напомним, осужденную за смертельное ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области.

Уже на следующий день, 4 сентября, адвокат потерпевших по делу Лариса Матвеева отметила, что, по ее данным, Елена Зайцева будет отбывать наказание в облегченных условиях в Днепропетровской области. По словам защитницы пострадавших, лишение свободы на 10 лет предусматривает этапирования в колонию с изоляцией. В то же время, Покровский исправительный центр № 79, в котором находится Зайцева, предназначенный для осужденных без изоляции от общества. Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает ее, как этого требует приговор Зайцевой.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.

Апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил приговор осужденным в силе.

Добавим, что Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

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