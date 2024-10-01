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"Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними": Зеленський показав наслідки удару рф по центру Херсона

Київ • УНН

 • 66858 перегляди

Російський обстріл центру Херсона призвів до загибелі 6 людей та поранення ще 6 на зупинці біля ринку. Зеленський закликає до посилення тиску на агресора та підтримки України для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл центру Херсона, що призвів до загибелі 6 людей та поранення ще 6 на зупинці біля ринку, наголосивши, що тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними, пише УНН.

Деталі

"Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога", - вказав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити". "Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання путіна нести терор", - вказав Зеленський.

"Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними. Я дякую всім партнерам, хто допомагає нам захищати життя! Дякую всім, хто береже Україну!" - написав Президент.

Удар рф по ринку в середмісті Херсона: відомо про 6 загиблих і 6 поранених01.10.24, 10:57 • 8999 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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