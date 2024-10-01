"Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними": Зеленський показав наслідки удару рф по центру Херсона
Київ • УНН
Російський обстріл центру Херсона призвів до загибелі 6 людей та поранення ще 6 на зупинці біля ринку. Зеленський закликає до посилення тиску на агресора та підтримки України для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл центру Херсона, що призвів до загибелі 6 людей та поранення ще 6 на зупинці біля ринку, наголосивши, що тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними, пише УНН.
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"Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога", - вказав Зеленський у соцмережах.
Президент наголосив, що "щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити". "Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання путіна нести терор", - вказав Зеленський.
"Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними. Я дякую всім партнерам, хто допомагає нам захищати життя! Дякую всім, хто береже Україну!" - написав Президент.
Удар рф по ринку в середмісті Херсона: відомо про 6 загиблих і 6 поранених01.10.24, 10:57 • 8999 переглядiв