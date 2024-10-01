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««Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными»: Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

««Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными»: Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 08:53  •  873 просмотра

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Российский обстрел центра Херсона привел к гибели 6 человек и ранения еще 6 на остановке возле рынка. Зеленский призывает к усилению давления на агрессора и поддержке Украины для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел центра Херсона, который привел к гибели 6 человек и ранения еще 6 на остановке возле рынка, отметив, что давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными и комплексными, пишет УНН.

Детали

«Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь», - указал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что «ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить». «Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор», - указал Зеленский.

«Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными и комплексными. Я благодарю всех партнеров, кто помогает нам защищать жизнь! Спасибо всем, кто бережет Украину!» - написал Президент.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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