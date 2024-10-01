««Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными»: Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел центра Херсона, который привел к гибели 6 человек и ранения еще 6 на остановке возле рынка, отметив, что давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными и комплексными, пишет УНН.

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«Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь», - указал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что «ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить». «Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор», - указал Зеленский.

«Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными и комплексными. Я благодарю всех партнеров, кто помогает нам защищать жизнь! Спасибо всем, кто бережет Украину!» - написал Президент.