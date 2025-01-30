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Типовий почерк росії – зруйнувати життя багатьох родин: Зеленський про атаку на Суми

Типовий почерк росії – зруйнувати життя багатьох родин: Зеленський про атаку на Суми

Київ • УНН

 • 31152 перегляди

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 постраждали. Президент Зеленський закликав світ реагувати на кожен такий терористичний акт РФ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку рф на Суми і зазначив, що "це вже типовий почерк росії – зруйнувати життя багатьох родин". Він наголосив, що "кожен такий російський удар потребує відповіді світу", передає УНН.

"Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей вбито – мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають", - зазначив Зеленський, коментуючи ситуацію в Сумах.

За його словами, це вже типовий почерк росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу – терор не можна залишити безкарним.

"Найбільш ефективно – підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям – чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії", - резюмував Президент.

Удар рф по Сумах: кількість жертв зросла до 9, аварійно-рятувальні роботи завершено30.01.25, 20:05 • 28199 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
sumyСуми

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