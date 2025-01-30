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Типичный почерк россии - разрушить жизнь многих семей: Зеленский об атаке на Сумы

Типичный почерк россии - разрушить жизнь многих семей: Зеленский об атаке на Сумы

Киев  •  УНН

 • 3181 просмотра

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В результате российского удара по жилому дому в Сумах погибли 9 человек, 13 пострадали. Президент Зеленский призвал мир реагировать на каждый такой террористический акт рф.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку рф на Сумы и отметил, что "это уже типичный почерк россии - разрушить жизнь многих семей". Он отметил, что "каждый такой российский удар требует ответа мира", передает УНН.

"Обычный жилой дом разрушен. Девять человек убиты - мои соболезнования всем родным. Тринадцать человек пострадали, и среди них ребенок. Всем оказывается необходимая помощь. Хочу поблагодарить каждого спасателя, каждого медицинского работника, всех полицейских, которые помогают", - отметил Зеленский, комментируя ситуацию в Сумах.

По его словам, это уже типичный почерк России - разрушить жизнь многих семей, целого дома. И каждый такой российский удар требует ответа мира - террор нельзя оставить безнаказанным.

"Наиболее эффективно - поддерживать наших людей, наше государство. Сохранять давление на Россию и не поддаваться московским манипуляциям - то ли политическим, то ли в медиа. Надо принуждать Россию к миру. Только там причина войны, она в России", - резюмировал Президент.

Удар рф по Сумах: количество жертв возросло до 9, аварийно-спасательные работы завершены30.01.25, 20:05 • 7507 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
sumyСумы

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