ТВК на Одещині не змогла оголосити результати: вірус знищив протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одеська обласна ТВК не оголосить результати виборів щодо обрання депутатів до облради, оскільки комп’ютер заразився вірусом, внаслідок чого був знищений протокол голосування. Про це пише Суспільне, передає УНН.
“Зранку в комісії обіцяли оголосили результати та новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Утім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: до комп’ютера начебто потрапив вірус, який знищив документ”, — йдеться у повідомленні.
За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп’ютер начебто видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування.
“Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп’ютері”, — йдеться у повідомленні.
Раніше ЦВК оголосила про формування нового складу Васильківської та Марганецької міських ТВК, після того, як достроково припинила повноваження цих територіальних виборчих комісій.
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