ТИК в Одесской области не смогла объявить результаты: вирус уничтожил протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одесская областная ТИК не объявит результаты выборов касательно избрания депутатов в облсовет, поскольку компьютер заразился вирусом, вследствие чего был уничтожен протокол голосования. Об этом пишет Общественное, передает УНН.
“Утром в комиссии обещали объявили результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер будто попал вирус, который уничтожил документ”, — говорится в сообщении.
По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер будто выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.
“После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере”, — говорится в сообщении.
Ранее ЦИК объявила о формировании нового состава Васильковской и Марганецкого городских ТИК, после того, как досрочно прекратила полномочия этих территориальных избирательных комиссий.
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