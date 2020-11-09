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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20276 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46576 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112112 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90134 просмотра

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4 марта, 09:55 • 97817 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102639 просмотра

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ТИК в Одесской области не смогла объявить результаты: вирус уничтожил протокол

ТИК в Одесской области не смогла объявить результаты: вирус уничтожил протокол

Киев  •  УНН

 • 15064 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одесская областная ТИК не объявит результаты выборов касательно избрания депутатов в облсовет, поскольку компьютер заразился вирусом, вследствие чего был уничтожен протокол голосования. Об этом пишет Общественное, передает УНН.

“Утром в комиссии обещали объявили результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер будто попал вирус, который уничтожил документ”, — говорится в сообщении.

По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер будто выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.

“После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере”, — говорится в сообщении.

Ранее ЦИК объявила о формировании нового состава Васильковской и Марганецкого городских ТИК, после того, как досрочно прекратила полномочия этих территориальных избирательных комиссий.

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