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Центральна виборча комісія сформувала новий склад двох ТВК

Центральна виборча комісія сформувала новий склад двох ТВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. ЦВК України сформувала новий склад Васильківської та Марганецької міських ТВК, пише УНН з посиланням на повідомлення Комісії.

“7 листопада після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області”, — вказано у повідомленні.

Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 6 листопада 2020 року повноважень усього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК — у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК — 14 осіб.

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