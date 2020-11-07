Центральна виборча комісія сформувала новий склад двох ТВК

“7 листопада після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області”, — вказано у повідомленні.

Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 6 листопада 2020 року повноважень усього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК — у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК — 14 осіб.