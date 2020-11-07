Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав двух ТИК

“7 ноября после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области”, — указано в сообщении.

Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 6 ноября 2020 года полномочий всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК — в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК — 14 человек.