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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 19081 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 97706 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102624 просмотра

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Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав двух ТИК

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав двух ТИК

Киев  •  УНН

 • 18078 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. ЦИК Украины сформировала новый состав Васильковской и Марганецкой городских ТИК, пишет УНН со ссылкой на сообщение Комиссии.

“7 ноября после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области”, — указано в сообщении.

Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 6 ноября 2020 года полномочий всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК — в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК — 14 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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