Туск заявив, що Brexit без угоди зараз "більш імовірний, ніж будь-коли"

Він зазначив, що цей сценарій зараз "більш імовірний, ніж будь-коли раніше".

На минулих вихідних завершилися невдачею чергові переговори про недопущення встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією після Brexit.

Голова Єврокомісії підкреслив, що підготовка до Brexit без угоди не означає припинення спроб досягти домовленостей між Лондоном та Брюселем.



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"Це виявилося складніше, ніж деякі, можливо, очікували. Тим не менш, ми повинні залишатися сповнені надії та рішучості, оскільки є бажання продовжувати ці переговори з обох сторін", – сказав Туск.

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Лондон і Брюссель досягли ясності щодо умов, на яких Велика Британія покине ЄС. Про це заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей.