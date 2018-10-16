Туск заявил, что Brexit без соглашения сейчас "более вероятен, чем когда-либо"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Европейской комиссии Дональд Туск заявил 16 октября, что странам ЕС следует быть готовыми к выходу Великобритании без заключения соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио свобода".
Он отметил, что этот сценарий сейчас "более вероятен, чем когда-либо раньше".
В минувшие выходные завершились неудачей очередные переговоры о недопущении установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.
Председатель Еврокомиссии подчеркнул, что подготовка к Brexit без соглашения не означает прекращения попыток достичь договоренностей между Лондоном и Брюсселем.
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"Это оказалось сложнее, чем некоторые, возможно, ожидали. Тем не менее, мы должны оставаться полны надежды и решимости, поскольку есть желание продолжать эти переговоры с обеих сторон", - сказал Туск.
Соединенное Королевство, как ожидается, оставит Европейский союз до конца марта 2019 года.
Как сообщал УНН, Лондон и Брюссель достигли ясности относительно условий, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.