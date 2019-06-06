Туск задоволений зустріччю з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Президента Європейської ради Дональда Туска вважають позитивною і змістовною зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі європейського лідера.
"У більш загальному плані про зустріч я можу сказати, що вона була і позитивною, і змістовною", - повідомили у прес-службі.
У відповідь на запитання журналіста, чи помітив Туск "схожу риторику" Зеленського і п'ятого Президента Петра Порошенка, співрозмовник відповів, що прес-служба "не маэ права коментувати чужі мови".
"Вони говорять самі за себе", - зазначили у Туска.
Нагадаємо, 5 червня в Брюсселі відбулася зустріч Зеленського і Туска.
Відповідно до прес-служби Адміністрації Президента, на зустрічі Зеленський заявив, що "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту".
Пізніше прес-секретар п'ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті, вказуючи саме на абзац з виступу Порошенка.
В АП у відповідь заявили, що ініціювали службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Зеленського на брифінгу з Туском і виступу Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність".
Адміністрація заявила, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенко. В АП також повідомили, що "розцінюють це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".