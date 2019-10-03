Туск вважає план Джонсона щодо Brexit непереконливим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск вважає план прем'єра Британії Боріса Джонсона щодо Brexit непереконливим, але наголошує, що ЄС продовжує залишатися відкритими. Про це він написав у своєму Twitter, пише УНН.
"Сьогодні мав дві телефонні розмови з приводу Brexit, спочатку з Дубліном, потім з Лондоном. Моє послання прем’єру Лео Варадкару: ми повністю підтримуємо Ірландію. Мій месидж прем’єру Борису Джонсону: ми залишаємося відкритими, але не переконаними", - написав Туск.
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Нагадаємо, лідери Євросоюзу не погодяться на угоду по Brexit, яку пропонує Брюсселю прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.