Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск считает план премьера Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительным, но подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться открытыми. Об этом он написал в своем Twitter, пишет УНН.
"Сегодня были телефонные разговоры по поводу Brexit, сначала с Дублином, затем с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мой месседж премьеру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными", - написал Туск.
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Напомним, лидеры Евросоюза не согласятся на сделку по Brexit, которую предлагает Брюсселю премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.