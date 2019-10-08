Туск попросив Джонсона закінчити "дурнуваті ігри" щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з вимогою закінчити “дурнуваті ігри” щодо Brexit. Про це Туск написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“На карту поставлена не перемога в якійсь дурнуватій грі в обвинувачення. На карту поставлено майбутнє Європи і Великої Британії, а також безпека та інтереси нашого народу. Вам не потрібна угода, ви не хочете відтермінування, ви не хочете скасувати вихід, quo vadis (куди йдете)?”, — написав Туск.
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Нагадаємо, що голова Європейської ради Дональд Туск вважає план прем’єра Британії Боріса Джонсона щодо Brexit непереконливим, але наголошує, що ЄС продовжує залишатися відкритими.