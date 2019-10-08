Туск попросил Джонсона закончить "глупые игры" касательно Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием закончить “глупые игры” по Brexit. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“На карту поставлена не победа в какой-то глуповатой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (куда идете)?”, — написал Туск.
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Напомним, что председатель Европейского совета Дональд Туск считает план премьера Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительным, но подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться открытыми.