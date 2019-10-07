До кінця тижня ЄС дасть відповідь з питання угоди про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. ЄС до кінця тижня визначить, чи можливо добитися угоди по Brexit з Великою Британією. Про це заявив у неділю президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
“Президент Франції запропонував Борису Джонсону до кінця тижня кардинально переглянути свій план виходу з кризи, що зменшить шанси на провал переговорів в найближчі дні”, — йдеться у повідомленні.
Також, видання зазначає, що пропозиції Великої Британії, що були представлені минулого тижня, не розглядаються в Брюсселі в якості основи для угоди, і Еммануель Макрон підкреслив, що Велика Британія повинна подумати ще раз перед майбутнім самітом ЄС.
Додається, що після відмови від особистої зустрічі з британським прем’єр-міністром Макрон в ході телефонної розмови з Джонсоном в неділю заявив, що переговори будуть продовжені тільки через Мішеля Барньє, головного переговорника ЄС.
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“Борис Джонсон представив свої останні пропозиції”, — сказав про це співрозмовник в Єлисейському палаці. “Президент (Макрон) сказав йому, що переговори з командою Мішеля Барньє повинні бути продовжені в найближчий день, щоб в кінці тижня оцінити, чи можливо укладання угоди, відповідної принципам Євросоюзу”.
ЗМІ відзначають, що раніше британська влада дали зрозуміти про готовність пом’якшити деякі аспекти свого плану угоди по Brexit; в той же час Лондон закликав Брюссель проявити гнучкість.
Вихід Великої Британії з ЄС намічений на 31 жовтня 2019 року. Британський парламент прийняв закон, згідно з яким прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, якщо до 19 жовтня не вдасться узгодити угоди про Brexit c ЄС, повинен буде попросити у Брюсселя тримісячну відстрочку. Однак прем’єр раніше попереджав, що швидше за “помре в стічній канаві”, ніж проситиме про подібні речі ЄС.
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