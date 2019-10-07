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До конца недели ЕС даст ответ касательно соглашения по Brexit

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. ЕС до конца недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

До конца недели ЕС даст ответ касательно соглашения по Brexit

“Президент Франции предложил Борису Джонсону до конца недели кардинально пересмотреть свой план выхода из кризиса, что уменьшит шансы на провал переговоров в ближайшие дни”, — говорится в сообщении.

Также, как отмечает издание, что предложения Великобритании, которые были представлены на прошлой неделе, не рассматриваются в Брюсселе в качестве основы для соглашения, и Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Великобритания должна подумать еще раз перед предстоящим саммитом ЕС.

Добавляется, что после отказа от личной встречи с британским премьер-министром Макрон в ходе телефонного с Джонсоном разговора в воскресенье заявил, что переговоры будут продолжены только через Мишеля Барнье, главного переговорщика ЕС.

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“Борис Джонсон представил свои последние предложения”, — сказал об этом источник в Елисейском дворце. “Президент (Макрон) сказал ему, что переговоры с командой Мишеля Барнье должны быть продолжены в ближайшие дни, чтобы в конце недели оценить, возможно ли заключение сделки, соответствующей принципам Евросоюза”.

СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призвал Брюссель проявить гибкость.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если до 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее “умрет в сточной канаве”, чем просить о подобных вещах ЕС.

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