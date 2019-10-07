До конца недели ЕС даст ответ касательно соглашения по Brexit

КИЕВ. 7 октября. УНН. ЕС до конца недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.