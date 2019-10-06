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ЗМІ дізналися про відмову Джонсона залишати посаду без звільнення Єлизаветою II

Київ • УНН

 • 10633 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не піде у відставку, якщо Брюссель відхилить його умови виходу країни з Європейського союзу або якщо парламент висловить його уряду вотум недовіри. Він покине свою посаду тільки в разі, якщо його звільнить королева Єлизавета II, пише The Times з посиланням на декілька членів уряду, пише УНН.

ЗМІ дізналися про відмову Джонсона залишати посаду без звільнення Єлизаветою II

Співрозмовники газети в Консервативній партії додали, що прем’єр не подасть у відставку навіть якщо буде встановлено, що він порушив закон, що забороняє вихід зі складу ЄС без угоди.

“Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт 10 з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде”, — сказав один з високопоставлених членів торі.

Джерела видання кажуть, що парламентарії навіть обговорювали можливість призначення на посаду прем’єра спікера Палати громад Джона Беркоу, але в кінцевому рахунку вони засумнівалися в його здібностях заручитися підтримкою більшості.

The Times нагадує, що в останній раз монарх Великої Британії звільняв главу уряду в 1834 році.

Референдум щодо виходу Британії з Європейського союзу відбувся в червні 2016 року, його підтримали 51,9% людей. Передбачалося, що країна покине ЄС 29 березня поточного року, однак цього не сталося, так як попередньому прем’єру Терезі Мей не вдалося провести через парламент узгоджені з Брюсселем умови виходу з союзу. Джонсон неодноразово заявляв, що Британія покине ЄС 31 жовтня “з угодою або без”.

Як повідомляв УНН, Туск вважає план Джонсона щодо Brexit непереконливим.

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