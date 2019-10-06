СМИ узнали об отказе Джонсона уходить без увольнения Елизаветой II
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Times со ссылкой на несколько членов правительства, пишет УНН.
Собеседники газеты в Консервативной партии добавили, что премьер не подаст в отставку даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.
“Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет”, — сказал один из высокопоставленных членов тори.
Источники издания говорят, что парламентарии даже обсуждали возможность назначения на должность премьера спикера Палаты общин Джона Беркоу, но в конечном счете они усомнились в его способностях заручиться поддержкой большинства.
The Times напоминает, что в последний раз монарх Великобритании увольнял главу правительства в 1834 году.
Референдум по выходу Британии из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта текущего года, однако этого не произошло, так как предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза. Сменивший ее Джонсон неоднократно заявлял, что Британия покинет ЕС 31 октября “со сделкой или без”.
Как сообщал УНН, Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным.