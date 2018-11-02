Туреччина та США зняли одна з одної санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Туреччина в п'ятницю скасувала санкції щодо міністра внутрішніх справ США та Генерального прокурора, через кілька хвилин після того, як Вашингтон викреслив двох турецьких міністрів зі свого списку санкцій. Про це пише видання Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Туреччини, передає УНН.
У турецькому міністерстві заявили, що санкції проти Кірстен Нільсен та Джефа Сешена, які включали заборону на подорожі в країну та замороження активів у Туреччині, були скасовані у відповідь на дію США.
У серпні Сполучені Штати наклали санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини на тлі затримання Туреччиною американського пастора Ендрю Брансона, який був звільнений минулого місяця.
Раніше у п’ятницю Reuters повідомило, що турецькі міністри більше не значаться у санкційних списках США.
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