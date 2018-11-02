Туреччина та США зняли одна з одної санкції

У турецькому міністерстві заявили, що санкції проти Кірстен Нільсен та Джефа Сешена, які включали заборону на подорожі в країну та замороження активів у Туреччині, були скасовані у відповідь на дію США.



У серпні Сполучені Штати наклали санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини на тлі затримання Туреччиною американського пастора Ендрю Брансона, який був звільнений минулого місяця.



Раніше у п’ятницю Reuters повідомило, що турецькі міністри більше не значаться у санкційних списках США.



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