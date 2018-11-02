Турция и США сняли друг с друга санкции

В турецком министерстве заявили, что санкции против Кирстен Нильсен и Джеффа Сешена, которые включали запрет на путешествия в страну и замораживание активов в Турции, были отменены в ответ на действие США.



В августе Соединенные Штаты наложили санкции на министров юстиции и внутренних дел Турции на фоне задержания Турцией американского пастора Эндрю Брансона, который был освобожден в прошлом месяце.



Ранее в пятницу Reuters сообщило, что турецкие министры больше не значатся в санкционных списках США.



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