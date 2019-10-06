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Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Туреччина направила додаткові війська і техніку до кордону з Сирією в повіт Акчакале після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про операцію проти курдської збройної коаліції “Сили демократичної Сирії” (СДС), яку підтримує США. Про це повідомило в неділю агентство Bloomberg з посиланням на місцеве телебачення, передає УНН.

Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією

Як зазначається, раніше Ердоган заявив, що Анкара “завершила приготування, завершила розробку плану операції”, а також, що були “віддані необхідні накази”.

Турецький лідер тоді зазначив, що військова операція на півночі Сирії буде проводитися із залученням наземних і повітряних сполучень. Метою турецького військового втручання є створення буферної зони для розміщення в ній сирійських біженців, які перебувають на території Туреччини, і відтискування сил курдської збройної коаліції.

У свою чергу, після такої заяви Ердогана у Пентагоні зазначили, що такі плани Туреччини в Сирії викликає стурбованість у американської сторони.

Раніше представник СДС Мустафа Балі заявив, що курдські формування почнуть військові дії проти турецьких військ у разі їх вторгнення в північно-східних районів Сирії.

У серпні газета Asharq Al-Awsat повідомила, що США і Туреччина досягли домовленості про створення зони безпеки на ділянці сирійсько-турецького кордону між містами Рас-ель-Айн і Телль-Аб’яд. Передбачалося, що ця прикордонна територія буде спільно патрулюватися американськими і турецькими військовослужбовцями. За задумом турецької сторони, в буферну зону зможуть повернутися з Туреччини сотні тисяч сирійських біженців.

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Курдські формування за угодою з США почали залишати ці райони в кінці серпня. При цьому керівництво СДС виступило категорично проти переселення туди біженців з турецької території. Командир СДС Мазлум Кобань заявив в п’ятницю газеті Asharq Al-Awsat, що Анкара хоче змінити демографічний склад населення на північному сході Сирії. Він розцінив ці плани як “етнічну чистку”.

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