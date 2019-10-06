Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Турция направила дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции “Силы демократической Сирии” (СДС), которую поддерживает США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение, передает УНН.
Как отмечается, ранее Эрдоган заявил, что Анкара “завершила приготовления, завершила разработку плана операции”, а также, что были “отданы необходимые приказы”.
Турецкий лидер тогда отметил, что военная операция на севере Сирии будет проводиться с привлечением наземных и воздушных сообщений. Целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснения силы курдской вооруженной коалиции.
В свою очередь, после такого заявления Эрдогана в Пентагоне отметили, что такие планы Турции в Сирии вызывают обеспокоенность у американской стороны.
Ранее представитель СДС Мустафа Бали заявил, что курдские формирования начнут военные действия против турецких войск в случае их вторжения в северо-восточных районов Сирии.
В августе газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Турция достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу турецкой стороны, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.
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Курдские формирования по соглашению с США начали покидать эти районы в конце августа. При этом руководство СДС выступило категорически против переселения туда беженцев из турецкой территории. Командир СДС Мазлум Кобан заявил в пятницу газете Asharq Al-Awsat, что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии. Он расценил эти планы как “этническую чистку”.