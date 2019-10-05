Ердоган анонсував військову операцію на схід від Євфрату в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про завершення підготовки до військової операції в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
"Командування отримало необхідні вказівки. Наземна операція пройде за підтримки авіації. Прийшов час активізувати зусилля зі встановлення миру в Сирії", - сказав Ердоган.
Він підкреслив, що мета Туреччини - принести мир на схід від Євфрату.
"Анкара звертається до тих, хто намагається перешкодити боротьбі з терористичною організацією PKK, граючи у дипломатичні ігри. Туреччина сита обіцянками по горло", - сказав турецький лідер.
Ердоган нагадав, що Туреччина неодноразово повідомляла США про свою стурбованість ситуацією в районах Сирії, захоплених YPG/PKK.
Нагадаємо, Сирія вимагає виведення американських і турецьких військ з території країни.